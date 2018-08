Fatick: En colère contre Macky Sall, des jeunes républicains menacent de « boycotter » l’élection présidentielle

«Le président Macky Sall ne peut plus gagner même à 25%, car dans son magistère, la population n’a rien vu et dans tous les secteurs que ce soit l’assainissement, l’éclairage public, entres autres, il n y a rien du tout », a déploré, le porte-parole, Omar Sarr.



Au niveau de la jeunesse, le porte-parole dit avoir constaté depuis six ans que les leaders de Fatick ne leur ont « rien apporté en termes de formation et d’emploi ». Il a déploré « le renvoi des jeunes de Fatick » qui travaillaient au Port autonome de Dakar.



« Les leaders de Fatick sont incapables et aujourd’hui, ils ont atteint leur limite. Ils ne peuvent plus satisfaire les besoins des populations. Donc la vraie décision que le président doit prendre, c’est de venir rencontrer la jeunesse de Fatick, sinon nous allons boycotter l’élection présidentielle », a-t-il indiqué.