Favoritisme dans le choix de la main d'oeuvre, licenciement abusif : le syndicat du secteur de la pêche face à la presse cet après midi

La plateforme des organisations du secteur de la pêche, de la marine marchande et de l'offshore (pétrole, gaz) du Sénégal est dans une colère noire.



Elles fustige, la " préférence de la main d''œuvre étrangère à la main d'œuvre sénégalaise dans les plateformes, les licenciements abusifs de travailleurs par certaines entreprises de la place, l'absence de convention de l'offshore qui crée un préjudice considérable aux marins sénégalais, la non révision de la convention de la pêche adoptée en 1976 et dont les dispositions sont aujourd’hui obsolètes, la non application des accords de pêche entre le Sénégal et l'union européen depuis 2027 portant sur les rémunérations des marins et le non-respect des cotisations sociales des marins".



Ces syndicats, confient avoir déposé une demande d’autorisation pour la tenue d’un sit-in initialement prévue ce lundi devant la direction de l'agence nationale des affaires maritimes (ANAM) pour dénoncer ces pratiques. Une demande refusée par l’autorité compétente. Déterminés à se faire entendre, la plateforme a décidé à la place un face-à-face avec la presse au siège de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal ( Cnts) dans l'après-midi.