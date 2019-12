Fin du franc CFA: les étapes à franchir avant l'entrée en vigueur de l'éco

Officiellement, le nouvel accord monétaire signé entre Paris et les pays de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) prend effet immédiatement. Dans la réalité, la mise en œuvre de ces dispositions débutera en 2020, après juin, au moment des bilans annuels. La France quittera alors le navire.



Si les principes de fonctionnement de l’éco sont acquis, il faut maintenant résoudre des questions techniques. À quelle date les nouveaux billets seront-ils imprimés ? Quand entreront-ils en vigueur ? Il faudra plusieurs années précise à RFI le ministre béninois des Finances, Romuald Wadagni, avant de pouvoir tenir l’éco dans sa main. Si l’ex-zone CFA d’Afrique de l’Ouest constituera l’avant-garde, à quelle date les autres pays de la Cédéao (Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest) vont-ils rejoindre la zone éco et adopter cette monnaie ?



Encore de gros efforts pour la Cédéao



Jusqu’à présent, la Cédéao avançait la date de 2020, mais ce n’est plus certain indiquait samedi 21 décembre la ministre des Finances du Nigeria, Ngonzi Okonjo-Iweala. Car au sein de la Cédéao les pays ne respectent pas suffisamment les critères de convergence.



Ces critères, comme le taux d’inflation ou le déficit budgétaire doivent être peu ou prou alignés dans tous les pays, afin d’assurer que la monnaie commune soit stable. Le travail à faire est donc encore long. Mais ce qui est espéré, c’est que la transformation de la zone CFA en zone éco donne une impulsion nouvelle à tous les pays de la Cédéao.