Fleuve Sénégal : l’OMVS alerte sur des semaines de montée des eaux après 208 mètres dépassés

Depuis août 2024, d’importantes précipitations enregistrées dans le haut bassin du fleuve Sénégal, en amont du barrage de Manantali, ont provoqué des écoulements significatifs sur le Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal. Ces écoulements, stockés par le barrage de Manantali depuis le début de la saison des pluies, ont permis de réguler la montée des eaux dans la vallée.



Cependant, un communiqué de presse de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), publié le 3 octobre, informe que la retenue d'eau du barrage a désormais atteint sa cote normale de gestion à 208,05 mètres IGN. « Depuis le jeudi 03 octobre 2024, la retenue est remplie et la cote normale de gestion de 208,05 m IGN a été atteinte. Par conséquent, l'opérateur a commencé à déverser les quantités d'eau entrant dans la retenue en excédent », précise le document parvenu à PressAfrik.



À en croire ce dernier, cette situation prolongera le passage de l'onde de crue dans la vallée du fleuve Sénégal durant quelques semaines supplémentaires. Face à ce risque, l'OMVS appelle les populations résidant dans la Vallée et le Delta à @maintenir la veille pendant le passage de cette nouvelle onde de crue » et « à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir des débordements éventuels du fleuve, notamment en cas de nouvelles pluies dans la région. »