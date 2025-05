Énergie : West African Energy injecte 127 MW dans le réseau de Senelec

Un nouveau jalon vient d’être franchi dans la stratégie de souveraineté énergétique du Sénégal. West African Energy (WAE) a annoncé ce dimanche l’injection effective de 127 mégawatts (MW) dans le réseau national de la Senelec. Ceci marque le démarrage progressif de l’exploitation de sa centrale thermique à cycle combiné de 366 MW en construction à Rufisque.



Ce premier apport en énergie fait suite à la réussite des tests de performance de la turbine GT11, selon le communiqué officiel publié ce dimanche par l’entreprise. « Cette étape confirme non seulement la qualité de l’ingénierie mobilisée, mais aussi la solidité de la gouvernance du projet », souligne WAE.



La centrale s’inscrit dans une vision ambitieuse de renforcement de l’offre énergétique nationale. À pleine capacité, elle devrait contribuer de manière significative à la stabilisation du réseau électrique, à l'amélioration de la qualité de service, et au soutien des politiques industrielles du Sénégal.



Le projet, dont la capacité finale atteindra 366 MW, représente l’un des plus importants investissements énergétiques du pays. Il vise à réduire les délestages et à sécuriser l'approvisionnement électrique dans un contexte de forte croissance de la demande.



West African Energy a salué la collaboration étroite avec la Senelec, les autorités de tutelle et plusieurs partenaires techniques et financiers.