Tension sur l'approvisionnement en essence de pirogue : le ministère de l’Énergie assure avoir pris des “mesures immédiates”

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, dirigé par Birame Souleye Diop, a réagi aux informations faisant état d’une pénurie d’essence pirogue. Dans un communiqué publié ce week-end, le ministère reconnaît une tension dans l’approvisionnement des quais de pêche et assure avoir pris des mesures urgentes pour y remédier.



« Une situation de tension est constatée depuis quelques jours dans l’approvisionnement des quais de pêche en essence pirogue. Cette tension résulte d’un cumul de facteurs, notamment les opérations de maintenance et une forte hausse de la demande liée à la campagne de pêche », peut-on lire dans le document.



"Les causes identifiées mettent à rude épreuve la chaîne de distribution", a précisé le ministère. Pour atténuer la situation, plusieurs mesures immédiates ont été prises, parmi lesquelles la mise en place d’un dispositif de suivi renforcé impliquant la Société africaine de raffinage (SAR), Petrosen, Senstock et les distributeurs. L’objectif est de garantir un ravitaillement efficace en essence pirogue sur l’ensemble des zones de pêche concernées.



Le ministère indique également avoir mobilisé des moyens logistiques supplémentaires afin de répondre aux besoins urgents. Toutes les prévisions de chargement des camions-citernes sont actuellement honorées pour ravitailler les zones où une tension des stocks a été constatée.



Par ailleurs, les horaires de chargement dans les dépôts ont été étendus et d’autres moyens logistiques sont en cours de mobilisation pour fluidifier la chaîne d’approvisionnement. Le communiqué conclut en assurant que les équipes techniques restent pleinement mobilisées pour un retour rapide à la normale dans les heures à venir.