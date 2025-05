Accident des élèves du CEM de Saré Coly Sallé : le ministre de l’Éducation auprès des familles endeuillées et des blessés à Tamba et Vélingara

Aux alentours de 13h, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, accompagné des autorités administratives locales, s’est rendu d’urgence à l’Hôpital régional de Tambacounda. Sur place, il a pris des nouvelles des blessés admis après l’accident, exprimant son soutien indéfectible et apportant un message de réconfort aux familles inquiètes.



Le ministre a ensuite continué à Saré Coly Sallé, à quelques kilomètres de Vélingara, où l’émotion était à son comble. Il y a présenté, au nom du Président de la République, du Gouvernement et de toute la Nation, les condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Dans un geste solidaire salué par la population, il a remis des appuis financiers destinés à la prise en charge médicale des blessés ainsi qu’à l’accompagnement des familles endeuillées.



Très touchés par cette présence et cette réaction rapide des autorités, les habitants du Fouladou ont exprimé leur profonde gratitude, voyant dans cette mobilisation un signe d’attention et de compassion dans l’épreuve.



S’adressant à la presse, le ministre a lancé un appel solennel à l’ensemble des conducteurs et usagers de la route, les exhortant à « la prudence, la vigilance et la responsabilité », rappelant que « chaque vie perdue est une blessure pour la Nation ».