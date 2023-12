"Fonds occultes reçus par Sonko": le député Matar Diop refuse de dévoiler ses sources

Le député de Benno, Matar Diop, persiste sur ses accusations portées contre le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.« Je n’ai aucun intérêt à mentir. J’assume entièrement mes propos et je les maintiens ». Toujours dans ses révélations, le parlementaire déclare qu’il ne révèlera point ses sources. « J’ai des preuves de ce que j’avance. Je suis prêt à aller n’importe où, mais je ne dévoilerai en aucun cas mes sources », a laissé entendre M. Diop.



Selon Matar Diop, l’accusation de Guy Marius Sagna portée contre le gouvernement et Macky Sall lors du passage du ministre du Pétrole et des Énergies, Félix Antoine Diome, est l’élément déclencheur de toutes ces révélations. « Ce qui a amené tout cela, c’est quand le député Guy Marius Sagna qui n’était présent dans aucune séance des travaux de commissions est venu traiter de voleurs le gouvernement et le président de la République, Macky Sall », souligne –t-il.



Pour rappel, lors de son intervention en marge de l’examen du budget du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi, le parlementaire a soutenu que le leader de Pastef aurait reçu des fonds de bailleurs intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal.