Forum sur le Développement Urbain Durable : la fondation Heinrich Böll et ses partenaires, s’engagent pour une ville plus saine

Un forum sur le développement urbain durable s'est tenu ce jeudi à Dakar. Plusieurs thématiques ont été abordées, telles que la gestion des déchets, la construction durable, la mobilité verte, ainsi que d'autres aspects fondamentaux d'un développement urbain intégré mis en place par les collectivités territoriales.



Fabian Jonas Heppe, directeur de la fondation Heinrich Böll Sénégal, a souligné l'intérêt du forum et son impact positif. « Ce forum est le fruit de trois années de collaboration avec nos différents partenaires, visant à mettre en lumière les initiatives citoyennes pour rendre la ville sénégalaise plus inclusive, plus verte et plus durable ».



Basée à Dakar depuis 2018, la fondation Heinrich Böll a réalisé des avancées significatives, selon son directeur, notamment à travers le développement d'un guide sur le développement urbain durable pour recontextualiser les termes de la durabilité au contexte sénégalais ».



Pour Fatoumata Binetou Camara, directrice de cabinet du secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement, « l'état actuel de l'urbanisme au Sénégal se caractérise par un déficit de planification, ainsi qu'un manque d'aménagement, tant institutionnel que structurel».



Elle a exprimé la volonté de soutenir les programmes urbains mis en place par les collectivités territoriales, en mettant l'accent sur « les dotations aux collectivités territoriales et les partenariats public-privé pour promouvoir ces projets de développement, en particulier le renforcement de la coopération décentralisée avec les collectivités territoriales étrangères ».



La directrice du cabinet du secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement a également souligné la nécessité de prendre des précautions pour éviter les désastres causés par les dérèglements climatiques : « Les mesures à préconiser face aux inondations incluent l'anticipation par les outils de planification urbaine et spatiale, ainsi que la prise en charge des bulletins météorologiques, qui nous permettent de mieux gérer ces aléas et catastrophes naturelles ». a-t-elle exhorté