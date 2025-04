Décès de Mamadou Badio Camara : Me El Hadj Amadou Sall rend hommage un magistrat d’une "grande compétence"

Les hommages se multiplient suite au décès de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Me El Hadj Amadou Sall, avocat au barreau de Dakar, a rendu un vibrant hommage à un magistrat émérite d’une grande compétence.



Intervenant sur Sud FM, Me Sall a retracé le parcours d’un homme qu’il a côtoyé dès ses débuts dans la profession. « J’ai connu M. Badio Camara alors que je venais à peine de sortir de l’université. Il était déjà substitut du procureur à Dakar à l’époque où j’intégrais le barreau », se souvient-il.



L’avocat a également rappelé le parcours du défunt magistrat : de substitut du procureur à Dakar à procureur de la République à Ziguinchor puis Kaolack, avocat général à la Cour d’appel, président de chambre à la Cour suprême, Premier président de cette même juridiction, avant d’occuper les plus hautes fonctions au sein du Conseil constitutionnel.



Me Sall a salué la mémoire d’un magistrat d’une grande compétence. « Je puis témoigner, qu’il était un magistrat d’une grande rigueur intellectuelle. D’une grande capacité, d’une grande compétence et d’une connaissance précise et particulière du droit pénal ».



« Il a toujours été un procureur, un adversaire redoutable et respecté. Un procureur exemplaire dans l’exercice de ses fonctions », a-t-il conclu, avant d’adresser ses condoléances à la famille du défunt, à ses collègues magistrats et à toute la famille judiciaire du pays.