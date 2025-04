Agriculture : la CDC signe un protocole d'accord avec l'investisseur italien BFI UK

Un important protocole d'accord a été signé ce jeudi, entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal et l'investisseur italien BF International Best Fields Best Food Limited (BFI UK) lors d'une cérémonie organisée à la résidence de l'Ambassade d'Italie à Dakar. Le Directeur général de la CDC, Fadilou Keita, a procédé à cette signature officielle qui marque le début d'un partenariat ambitieux visant à transformer le secteur agricole dans les régions méridionales du Sénégal.



Ce protocole prévoit la création d'une société de projet commune qui pilotera un vaste programme d'aménagement agricole dans les régions de Sédhiou et Kolda. L'initiative combine une approche d'agriculture durable avec l'introduction d'innovations technologiques, tout en ayant un fort impact social grâce à la création d'emplois stables et au renforcement des compétences locales.



Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement sénégalais qui vise à moderniser et diversifier son secteur agricole, considéré comme un pilier essentiel du développement économique national. Elle représente une étape concrète dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et renforce les relations de coopération entre le Sénégal et l'Italie dans le domaine agro-industriel.



Le projet devrait permettre d'améliorer significativement la productivité agricole dans ces régions tout en introduisant des technologies innovantes. Il contribuera également au développement socio-économique des zones concernées, démontrant ainsi l'engagement des deux partenaires à conjuguer performance économique et impact social positif.