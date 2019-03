Foundiougne 6e meilleur score lors de la présidentielle : Latif félicite le département et fait cap sur les locales

Le mandataire départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar de Foundiougne, Abdou Latif COULIBALY a réuni ce samedi 9 mars 2019, à Sokone, le comité électoral départemental pour évaluer la dernière compétition électorale.



Le bilan décliné par l'ensemble des acteurs a été satisfaisant. En effet, le département de Foundiougne avec un score de plus 80 % occupe la sixième place sur les 45 départements que compte le Sénégal. Seul Podor, Matam, Kanel, Ranerou et Fatick lui dament le pion.



Par ce résultat, Foundiougne a su largement contribué à la victoire historique du président Macky SALL dès le premier tour avec un pourcentage de 58,26 %.



Le ministre de la Culture, pour sa part, a remercié et a félicité les populations du département de Foundiougne qui ont porté leur choix sur le candidat de la coalition présidentielle.



Il a, en outre, salué la synergie et la cohésion des responsables dans l'exécution du programme de la campagne.



Le mandataire départemental a terminé en lançant un appel pour la consolidation de la force de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Foundiougne afin de conquérir toutes les mairies du départementat.