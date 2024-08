Fraude fiscale et détournement de fonds : la mafia organisée de Premier Bet mise à nu

Arrêté pour "fraude fiscale et détournement de deniers publics", Joris Dutel, le directeur général de Premier Bet, a été déféré au parquet hier mardi.



« Ma femme a paniqué. » C'est la seule explication fournie par M. Dutel, 33 ans, aux enquêteurs pour justifier sa tentative de quitter le territoire en pleine enquête de la Division des investigations criminelles (DIC). Le mis en cause a expliqué aux enquêteurs que son épouse, paniquée après son interrogatoire, avait décidé de rentrer en France avec leurs enfants. Il prétend avoir voulu les accompagner, ce qui a conduit à son interception à l'aéroport.



Intercepté à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) le 4 août dernier, vers 1 heure du matin, ce ressortissant français a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour fraude fiscale et détournement de deniers publics. À ce stade, le préjudice provisoire est évalué à 12,259 milliards de FCFA, informe Libération.



L'affaire remonte à 2021, lorsque les services fiscaux ont découvert que Premier Bet, société de paris en ligne contrôlée par le groupe Editec, n'avait pas mentionné le bénéficiaire effectif dans ses déclarations fiscales, entraînant une amende de 10 millions de FCFA. Bien que cette amende ait été réglée, des vérifications ultérieures ont révélé que la société n'avait pas déclaré sa TVA pour octobre 2021, estimée à 120 millions de FCFA. Sur cette somme, seulement 21 millions de FCFA ont été payés, laissant une dette de 99 millions de FCFA au fisc.



Lors d'une vérification générale de comptabilité en juin 2024, les inspecteurs ont découvert des malversations financières, notamment des produits non déclarés et des acquisitions surfacturées. Une réunion de synthèse, tenue le 11 juin 2024, a conclu à l'absence de sincérité dans les déclarations de Premier Bet. Un redressement fiscal de 12 milliards de FCFA a alors été notifié, incluant l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, la TVA, la TVA pour compte, et les droits d'enregistrement.



Convoqué et entendu sur procès-verbal, Joris Dutel a expliqué qu'il avait été envoyé au Sénégal en septembre 2022 par Editec, en remplacement d'Eric Assoun, licencié pour détournement. Il a justifié les irrégularités par des difficultés financières préexistantes et a affirmé que Premier Bet payait les droits de timbre, les redevances à l'État et à la Lonase, ainsi que les dépenses quotidiennes de l'entreprise.



Concernant la non-application de la TVA, il a déclaré qu'ils avaient cru, à tort, que leurs produits étaient exonérés comme ceux de la Lonase.



Depuis la notification du redressement fiscal, Premier Bet a commencé à liquider ses biens et à licencier ses employés, préparant ainsi la cessation de ses activités. Un virement de 76 571 717 FCFA a été effectué pour indemniser 156 salariés licenciés. Editec, la société mère, envisage de cesser ses activités au Sénégal, estimant que le business n'est plus viable sans exonération de TVA pour ses cocontractants.



Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer l'ampleur totale du préjudice et les responsabilités de chacun.