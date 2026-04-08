Fraude massive à UBA : une attaque coordonnée dans 10 pays

La fraude révélée au Sénégal contre la United Bank of Africa (UBA) s’inscrit dans une opération criminelle d’envergure internationale. Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026, 1,143 milliard de Fcfa ont été frauduleusement retirés via 3 421 opérations dans des GAB à Dakar, Thiès et Kaolack, touchant 91 clients.



L’agence des Parcelles Assainies est la plus affectée, suivie de celle de Bourguiba. Mais au-delà du Sénégal, des retraits simultanés ont été signalés dans neuf autres pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Mali et le Kenya, révélant une attaque coordonnée à grande échelle.



Quatre suspects ont été arrêtés, dont un agent de La Poste impliqué via des cartes utilisées pour les retraits. L’enquête se poursuit pour démanteler ce réseau transnational.



Cette affaire survient après une fraude similaire en octobre 2025, soulignant les défis persistants de sécurité bancaire dans la région, informe Libération.

