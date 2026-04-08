Souveraineté technologique : l'ambition de l'Ases pour propulser le Sénégal vers les étoiles

Le Sénégal vient de marquer l'histoire du secteur spatial mondial en remportant, le 2 avril dernier, la compétition internationale « ActInSpace 2026 » à Bordeaux. Dans une interview accordée à l’Observateur, le Directeur Général de l'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales (Ases), Maram Kaïré estime que ce sacre des étudiants de la DAUST est une « très belle consécration » qui valide la stratégie de souveraineté technologique impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye. Au-delà du trophée, M. Kaïré souligne que cette performance démontre la capacité du pays à « poser patiemment et rigoureusement les fondations d'un développement durable » en s'appuyant sur l'exploitation des données et des technologies spatiales.



L'ambition de l'Ases est désormais de structurer un véritable marché national capable de rayonner à l'échelle continentale. Maram Kaïré souligne que le projet de constellation de « CubeSats » de l'équipe victorieuse servira de levier pour des secteurs clés tels que l'agriculture intelligente et la gestion des catastrophes. Pour soutenir cet élan, l'agence a lancé un laboratoire d'innovation et multiplie les accords avec des géants comme l'Agence spatiale européenne (ESA) et le CNES. L'objectif est d’« aider à créer des champions nationaux dans le domaine spatial pour les 5 prochaines années » afin d'alimenter l'économie locale et d'exporter le savoir-faire sénégalais.



Malgré la jeunesse de l'institution, le Sénégal s'est déjà arrimé à des projets d'envergure internationale, allant de la station orbitale chinoise au programme Artémis de retour sur la Lune. Le Directeur Général insiste sur l'importance du secteur privé, rappelant que « chaque dollar investi dans le secteur spatial a un retour sur investissement de 100 dollars ». En misant sur la formation et l'infrastructure, l'Ases aspire à faire du spatial la « colonne vertébrale » d'une nouvelle économie, positionnant ainsi le Sénégal comme un leader technologique incontournable dans la sous-région.