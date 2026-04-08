Hôpital Roi Baudouin : deux femmes placées sous contrôle après un détournement présumé de 35 millions FCFA

La caissière principale et la prestataire de service à l'hôpital Baudouin de Guédiawaye, arrêtées pour un détournement présumé de 35 millions FCFA, ont été présentées, le 7 mars 2026, au juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les deux mises à cause ont été inculpées par le magistrat pour « association de malfaiteurs et détournement de deniers publics ».



Les prévenues ont été placées sous contrôle judiciaire, pour des raisons de santé.D’après le journal L’Observateur, l’une des accusées souffrirait d'épilepsie, tandis que sa co-inculpée, M. Fall, serait une jeune mère allaitante.



Tout a commencé il y a quelques semaines, avec un remaniement à la tête de la caisse. Une nouvelle agente de caisse principale, Mme Sy, à peine installée, a engagé des vérifications. Face aux incohérences, un audit financier est déclenché avec l'appui des inspections des ministères des Finances et de la Santé. Cet audit a révélé un gap de 35 millions de FCFA.



Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que la caissière, en complicité avec la prestataire chargée des dépôts bancaires, aurait mis en place un système dit de « saut de jour ». Certaines recettes journalières issues des consultations, examens et soins n'étaient tout simplement pas reversées à la banque. Jour après jour, ces montants soustraits auraient fini par créer un manque abyssal dans les caisses de l'hôpital.



Alertée par le rapport d'audit, la direction de l'établissement avait d'abord opté pour une mise à pied conservatoire avant de saisir la Brigade de recherches de Keur Massar par une plainte contre X. Interpellés le 31 mars, les deux suspects avaient été placées en garde à vue avant leur déferrement.