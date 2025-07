Gaza: 30 morts dans des raids israéliens à Nousseirat selon la Défense civile

La Défense civile à Gaza a fait état mardi 29 juillet de 30 morts, « des femmes et des enfants pour la plupart », dans des frappes israéliennes nocturnes menées sur le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de Gaza.



Le porte-parole de la Défense Mahmoud Bassal a dénoncé « un nouveau massacre de l'occupation (Israël, ndlr) après des raids aériens qui ont visé des maisons dans le camp de Nousseirat » lundi tard le soir et mardi avant l'aube. L'hôpital Al-Awda à Nousseirat a affirmé dans un communiqué avoir reçu « les corps de 30 martyrs dont ceux de 14 femmes et 12 enfants ».