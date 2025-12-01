Sous fortes pressions militaire et politique, l'Ukraine négocie aux États-Unis

Donald Trump a estimé ce 30 novembre qu'il y avait « de bonnes chances » pour un accord mettant fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, après des pourparlers entre Washington et Kiev, à l'issue desquels son chef de la diplomatie Marco Rubio est resté bien plus prudent. Marco Rubio, a affirmé que les discussions en Floride ce dimanche avec la délégation ukrainienne avaient été « productives » bien qu'il « rest(ait) encore du travail » dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a quant à lui salué des négociations « productives et réussies ». Cette réunion devait également permettre de préparer le terrain pour la visite cette semaine de l'envoyé du président américain, Steve Witkoff, à Moscou.



« Je pense que nous avons encore progressé aujourd'hui, mais il reste du travail à accomplir. La situation est délicate et complexe. De nombreux éléments entrent en jeu, et il est évident qu'une autre partie est impliquée et devra être prise en compte. Les discussions se poursuivront plus tard cette semaine, lorsque M. Witkoff se rendra à Moscou. Nous avons également eu des contacts, à différents degrés, avec la partie russe, et nous comprenons assez bien son point de vue. Il reste encore beaucoup à faire, mais la séance d'aujourd'hui a été, une fois de plus, très productive et utile, et je pense que des progrès supplémentaires ont été réalisés », a déclaré Marco Rubio lors d'une conférence de presse.



L'émissaire américain Steve Witkoff se rend en Russie

Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont, eux aussi, pris part à cette rencontre en Floride. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, va d'ailleurs partir demain lundi pour Moscou, afin de poursuivre les négociations avec la Russie autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine le lendemain.



Donald Trump a jugé que le vaste scandale de corruption qui touche actuellement les cercles du pouvoir ukrainien « n'aide pas » les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie. « L'Ukraine a une petite situation problématique en cours, ce qui n'aide pas », a estimé le président américain à bord d'Air Force One. Il a toutefois estimé dimanche qu'il y avait « de bonnes chances » pour un accord afin de mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine.



Au début de la réunion, Marco Rubio avait souligné qu'« il ne s'agit pas simplement de mettre fin à la guerre (...) Il s'agit d'ouvrir une voie pour permettre à l'Ukraine de rester souveraine, indépendante et prospère ».