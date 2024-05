Gestion des inondations : Cheikh Tidiane Dièye rassure et implique les acteurs

Pour le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, les études de l’Anacim mettent en évidence que nous allons vers un hivernage très pluvieux. « Nous nous attendons à beaucoup d’eau, donc il est important que tous les acteurs se réunissent autour du gouvernement. Et ce que nous avons comme approche, c’est de pouvoir tirer les bonnes leçons des saisons précédentes. L’hivernage était pluvieux l’année dernière mais globalement la situation a été maîtrisée. Malgré le fait qu’il y a eu des quartiers qui ont été sous tension, mais les services ont réagi assez rapidement pour les soulager », a soutenu le ministre, d’après Les Echos.



Il poursuit : « Les inondations de manière générale sont des phénomènes liés à beaucoup de facteurs comme le réchauffement climatique, l’urbanisation galopante dans nos pays, l’urbanisation anarchique et les populations qui s’installent dans les zones non aedificandi ».



Soutenant la mission d’anticiper sur cette situation, Cheikh Tidiane Dièye espère, avec les acteurs, trouver des solutions structurantes et des réponses face aux inondations. « C’est sous cette approche qui va mutualiser le travail des acteurs et qui va beaucoup fonder sur notre concertation, sur l’inclusion et le décloisonnement », a indiqué le chef du département de l’Hydraulique et de l’Assainissement.