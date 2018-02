Gorgui Sy Dieng organise un dîner de levée de fonds aux Usa pour financer un hôpital et...

Le basketteur international sénégalais des Minnesota Timberwolves va organiser une soirée de levée de fonds le 6 mars prochain au SoHo Building de Minneapolis (Usa)) pour sa fondation. Un événement qui va permettre à la Gorgui Dieng Fondation de collecter des fonds pour aider les populations démunies du Sénégal, dans les secteurs de la Santé, l'Education, l'Agriculture, le Sport etc. GorGui Sy Dieng en a fait l'annonce sur son compte Instagram et sur son site internet Join me March 6th at the 2nd annual fundraiser for the Gorgui Dieng Foundation. It's been an incredible year of impact in Senegal, & I can't wait to share with you what's next with @MATTER_ngo . Details & Tickets: gorguidieng.com *Joignez-vous à Matter & Gorgui Dieng pour lever des fonds essentiels pour la poursuite du projet Gorgui Dieng. Profitez d'une soirée intime en dégustant des cocktails et des hors-d'œuvre lourds, suivie d'un programme court pour en apprendre davantage sur les projets de 2018 et d'autres possibilités d'engagement. Le projet pluriannuel d'un million de dollars soutiendra la création et l'achèvement d'un hôpital public général, d'un centre de dialyse, d'une installation néonatale, de camps de basket-ball et d'une ferme expérimentale pour l'agriculture durable. Le projet sauvera non seulement des vies mais construira un futur soutenable pour le Sénégal.