Slovaquie: le Premier ministre Robert Fico blessé par balle

Pronostic vital engagé

La présidente slovaque Zuzana Caputova a condamné une attaque « brutale » et souhaité un bon rétablissement à Robert Fico, redevenu Premier ministre l'an dernier après avoir déjà occupé cette fonction entre 2012 et 2018. Le dirigeant populiste s'est notamment illustré en refusant de continuer à aider militairement l'Ukraine face à l'invasion russe.

Selon la chaîne d'informations slovaque TA3, l'assaillant a tiré à quatre reprises sur le dirigeant pro-russe et l'a atteint une fois à l'abdomen. Un journaliste de Reuters présent sur place, à l'extérieur de la capitale Bratislava, a entendu plusieurs coups de feu et vu la police arrêter un suspect. Le mobile de l'agression n'est pas encore connu.Robert Fico a d'abord été soigné dans un hôpital de Handlova avant d'être acheminé vers la capitale Bratislava, a annoncé mercredi à l'AFP la directrice de l'hôpital de la ville du centre de la Slovaquie. « M. Fico a été amené dans notre hôpital et a été soigné dans notre unité de chirurgie vasculaire », a affirmé Marta Eckhardtova. « Le Premier ministre a ensuite été transporté en dehors de notre hôpital, il est en route pour Bratislava », a-t-elle précisé.D'après le gouvernement slovaque, le pronostic vital du Premier ministre est engagé, l'hôpital de la ville de Handlova, où il a été admis dans un premier temps, avait auparavant déclaré que Robert Fico était conscient à son arrivée dans l'établissement et que ses fonctions vitales avaient été stabilisées.