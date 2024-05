France: Les étudiants sénégalais font face aux retards répétitifs dans le versement de leurs allocations.

Les étudiants sénégalais bénéficiant de bourses en France sont plongés dans une profonde détresse face aux retards répétitifs dans le versement de leurs allocations. En attente de percevoir celles du mois d'avril, leur situation financière devient précaire, les exposant à des difficultés croissantes, rapporte L'Observateur.



Depuis le 16 avril dernier, date du dernier paiement de leurs bourses, ces étudiants n'ont plus reçu aucun centime, les plongeant dans un désarroi grandissant. Selon le journal, l'absence de revenus perturbe leur quotidien, certains étant contraints de renoncer à des repas, tandis que d'autres peinent à honorer leurs obligations financières telles que le loyer ou les frais de transport.



Dans un geste désespéré, les étudiants ont lancé une pétition intitulée «SGEE - Rétablissons la régularité de nos bourses», appelant le ministère de l'Enseignement supérieur sénégalais à agir rapidement pour résoudre cette situation préoccupante. Cette pétition, initiée depuis le 13 avril 2024, a déjà recueilli 389 signatures et cherche à en obtenir davantage pour être diffusée plus largement.



L'Association des étudiants sénégalais en France (Aest) a également exprimé ses inquiétudes face à ces retards récurrents, soulignant les difficultés financières significatives auxquelles sont confrontés les étudiants. Ces retards impactent non seulement leur bien-être, mais aussi leurs performances académiques, les privant de toute possibilité de planification financière.



Les témoignages poignants des étudiants décrivent une situation de détresse généralisée. Certains racontent leur lutte quotidienne pour joindre les deux bouts, tandis que d'autres dénoncent le manque de transparence et de communication de la part des autorités responsables.



Face à cette crise, l'Aest appelle les autorités compétentes à réagir en urgence en instaurant un système d'alertes préventives pour les retards de paiement. Une telle mesure permettrait aux étudiants de mieux anticiper les difficultés et de minimiser l'impact négatif sur leur vie quotidienne et leurs études.