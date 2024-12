Grand Mbao : les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar menacés d’expulsion de leur logement

Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar sont sous la menace d’une expulsion de leur immeuble qu’ils occupent à Grand Mbao (commune d'arrondissement de Pikine). Ces étudiants doivent 20 millions de FCFA d’arriérés de paiement à leur bailleur.



« Nous avons alerté l’opinion nationale et internationale de la situation alarmante que les étudiants de Ziguinchor sont confrontés ici à Dakar », a réagi sur la RFM, Simon Sambou.



Le Président de l’Amicale des étudiants ressortissants de Ziguinchor indique qu’ils sont toujours sur les lieux et ont préparé tous leurs bagages. « Jusqu’à présent, nous sommes toujours sur les lieux et nous avons préparons tous nos bagages. Plus de 200 étudiants n’ont pas de familles d’accueil à Dakar donc, ils seront obligés de rentrer chez eux sacrifiant leur carrière et leur avenir », se désole-t-il.



Simon Sambou dénonce le silence du maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, sur cette affaire. « Jusqu’à présent, on n’a pas reçu quelque chose de positif venant de la municipalité. Tout ce qu’elle nous demande, c’est de trouver un autre appartement. Nous ne le pouvons pas. Nous connaissons tous les procédures pour trouver un appartement à Dakar. Aujourd’hui, on ne peut pas tourner le dos à ce bailleur qui nous a permis de nous loger pendant deux ans sans pression. Et aujourd’hui, ils veulent nous mettre en mal avec lui », a-t-il confié.