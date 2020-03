Grande entrevue: Quand Ismaïla Sarr a préféré signer à Rennes plutôt qu’au Barça

FIERTÉ NATIONALE

L'HOMME MANÉ Comme je l'ai déjà dit, Sadio Mané est non seulement un de mes coéquipiers sénégalais, mais il est mon inspiration et mon idole. Je regarde beaucoup de vidéos de lui pour voir comment il fait des choses comme accélérer et dribbler, et pour moi, il est le meilleur joueur du monde. À coup sûr, le meilleur joueur africain d'Europe. Quand je suis arrivé à Watford, il m'a envoyé des messages de bienvenue en Premier League et tout conseil qu'il me donne, j'écoute attentivement. Il a remporté la Ligue des champions et je suis tellement content qu'il remportera bientôt la Premier League parce qu'il le mérite. Il fait aussi très bien les choses en dehors du football. C'est notre chef d'équipe nationale mais c'est aussi un gars sympa, et je l'aime. AIMER LA VIE À WATFORD Mon transfert à Watford était similaire à Rennes. C'était à la dernière minute. J'ai reçu un appel pour me dire que j'allais à Watford. J'étais en formation et j'ai entendu dire qu'ils négociaient et j'ai dit que je rentrais chez moi et que lorsqu'ils auraient pris leur décision, ils pourraient me téléphoner. C'était très important pour moi, de passer en Premier League, et plus encore d'être Watford. J'ai toujours voulu jouer en Premier League parce que je l'ai toujours aimé et depuis que je suis petit, et je le regardais beaucoup. J'aimais Manchester United. J'ai toujours regardé la Premier League plus que toute autre ligue. Tout le monde au Sénégal regarde le football de Premier League. Je suis à Watford depuis six mois maintenant. Cependant, je n'ai pas de moment préféré à Watford, car chaque jour est génial. Chaque jour, je me réveille pour aller m'entraîner, et c'est super pour moi. Mes meilleurs amis ici sont Kaba, Capoue, tous les francophones, vraiment! Foulquier quand il était là aussi. Nous parlons beaucoup et plaisantons.



FUTUR SARR Dans mes temps libres, je ne sors pas vraiment beaucoup. Je joue beaucoup à Grand Theft Auto à la maison, parfois je joue aussi à FIFA, mais GTA je joue beaucoup plus. Sur FIFA 20, j'ai été reconnu comme une «Future Star» et j'ai reçu une carte spéciale sur Ultimate Team. C'est Troy qui m'a dit que la FIFA m'avait reconnu comme une future star, je ne le savais pas au préalable. Quand je joue à la FIFA, j'utilise cette carte. La reconnaissance de la FIFA me rend vraiment heureux car cela signifie que j'ai montré que j'ai travaillé dur et que cela porte ses fruits, et que je dois juste continuer à travailler aussi dur que possible.

Ma première fois dans l'équipe nationale, c'était en 2016, je pense. J'étais à Metz et je pense que j'avais un match en cours ce jour-là. Je ne savais pas que j'avais été appelé dans l'équipe nationale. En fait, c'est ma sœur aînée qui me l'a dit! J'avais reçu un message mais je ne l'avais pas vu, et ma sœur m'a contacté pour me le dire. Normalement, nous le savons à la télévision, lorsque la liste des joueurs est officialisée, mais pour moi, c'est ma sœur qui m'a dit que je retournais au Sénégal pour jouer pour l'équipe nationale. C'est un honneur de pouvoir porter les couleurs et l'insigne de l'équipe nationale. C'est un plaisir total. Quand je représente mon pays, je veux donner tout ce que j'ai. Pour moi, c'est la partie la plus importante de ma carrière, pouvoir représenter mon pays. Je dirais que les joueurs que j'admire le plus, en plus de Sadio Mané, sont Moussa Wagué, Saliou Ciss et Cheikhou Kouyaté. Ce n'est pas facile de devenir subalterne pour Sadio Mané, comme je l'ai fait lors de mes débuts. Mais Sadio est sorti et je suis arrivé, j'ai continué à faire le travail qui m'était confié et j'ai fait ce que je devais faire. Je ne me sens pas responsable lorsque je porte la chemise. Je deviens nerveux, mais la vérité est que tout ce que je veux, c'est faire de mon mieux et tout donner. C'était très important pour moi de participer à la Coupe du monde en Russie en 2018 aussi, c'était génial car j'ai pu jouer à chaque match.