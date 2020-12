Guédiawaye - APR en crise: Boughazelli et compagnies "fusillent" Aliou Sall

Les militants fondateurs de l’Alliance pour la République (APR) tirent sur le jeune frère du président de la République Aliou Sall par ailleurs Coordonnateur départemental de leur parti à Guédiawaye, une localité de la banlieue dakaroise. L’ancien député Seydina Fall alias Bougazelli et compagnies dénoncent leur non-implication dans les activités politiques du parti. Ils interpellent le chef le parti, le président Macky Sall.



Dans un communiqué rendu public, les militants fondateurs du parti au pouvoir dénoncent : « Vigoureusement les pratiques et agissements du coordonnateur départemental Aliou Sall qui n'implique personne dans les activités politiques de notre localité ».



Ils ajoutent : « M. Sall ne nous associe plus dans une quelconque manifestation ou activité liée au fonctionnement du parti pour jeter sa préférence sur des militants de la 25e heure ».



Ils interpellent le patron de l’Apr, Macky Sall, pour qu'il mette fin aux agissements de son frère cadet. «Dos au mur et n’ayant aucune autre voie de recours, nous interpellons respectueusement l’attention de son Excellence M. Macky Sall président de l’APR pour une intervention, afin de mettre un terme à cette situation politique très préjudiciable avant qu’il ne soit trop tard ».