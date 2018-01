Guédiawaye FC : Honoré Gomis en Turquie pour des tests

Le meilleur buteur de la saison dernière de la Ligue 1 sénégalaise, Honoré Gomis, pourrait quitter définitivement le club de la banlieue, Guédiawaye FC. En effet, l’attaquant est en Turquie depuis, ce vendredi, pour des tests avec un club de la Super. L’annonce vient de le staff de Djamil Faye, qui a confirmé le départ du joueur auteur de 14 buts toutes compétions confondues la saison dernière.



La source, révèle que : «Les contacts datent déjà d’un certain temps mais le joueur avait voulu attendre et faire quelques matchs de championnat avec Guédiawaye FC avant de partir ». Ce qui n’a pas pu être réalisé puisque, jusqu’à présent le club de Djamil Faye n’a pas joué aucun match dans le championnat. Et cela risque de durer encore.



Toutefois, le club souhaite bon vent à Honoré Gomis et avisera les Sénégalais du développement de la situation du joueur.