Guédiawaye : une jeune femme âgée de 21 ans interpellée pour une interruption de grossesse de cinq mois

Le 19 juin à 15h, dans la banlieue de Dakar, le commissariat central de Guédiawaye a reçu un signalement du Centre Hospitalier Roi Baudouin concernant la nommée F. Sylla, 21 ans, célibataire, sans profession, domiciliée à Golf Sud. La jeune femme a été prise en charge après une interruption de grossesse à 25 semaines.



Lors de son interrogatoire, F. Sylla a déclaré être tombée enceinte de son amant M. A. Niang, rencontré en décembre 2025. Selon ses dires, ce dernier, ne voulant pas de la grossesse, l’aurait encouragée à avorter. Face à son refus initial, il l’aurait menacée de mort avant de lui remettre 50 000 FCFA pour acheter des médicaments abortifs.



Par peur, elle a passé commande auprès d’un fournisseur contacté sur TikTok. Un livreur lui a remis quatre comprimés avec pour consigne d’en avaler un et d’en insérer trois dans son vagin. Elle indique avoir suivi ces instructions le 13 juin 2026.



Peu après la prise, de vives douleurs au ventre l’ont conduite à se rendre à l’hôpital Roi Baudouin. La sage-femme a constaté un avortement. Fatou Sylla a accouché d’une fille qui est décédée par la suite.



Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte.