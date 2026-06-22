Assemblée nationale du Sénégal: les députés convoqués ce lundi pour l'élection des premier et troisième vice-présidents

Au Sénégal, les députés ont été convoqués en séance plénière ce lundi 22 juin 2026 à 10h. Les parlementaires seront appelés à examiner deux textes majeurs: le projet de loi n° 15/2026 portant Code du Travail et le projet de loi n° 16/2026 relatif au Code de la Sécurité sociale.



L'ordre du jour prévoit également l'élection des Premier et Troisième vice-présidents de l’Institution. Pour rappel, les députés Dr Ismaïla Diallo (1er vice-président) et Cheikh Thioro Mbacké (3e vice-président) ont démissionné de leurs postes au sein du Bureau de l'Assemblée nationale le vendredi 12 juin 2026. Tous deux membres du parti Pastef (majorité parlementaire), ils conservent toutefois leur mandat de député. Cette double démission s'inscrit dans un contexte de réorganisation interne et de recomposition de la majorité parlementaire.