Lycée Richard-Toll: 10 élèves de Seconde L interpellés après un cambriolage du bureau du proviseur

Selon les informations de Libération, dix lycéens en classe de Seconde L au lycée de Richard-Toll (nord) ont été interpellés pour avoir braqué le bureau du proviseur dans la nuit du 16 juin. Leur objectif : voler les épreuves des compositions du second semestre.



Les faits remontent au mardi 16 juin, vers 22h, à la veille des compositions. Selon leurs aveux en procès-verbal, les élèves S. Mballo, N. Ba, F. Diallo et M. Fall ont expliqué avoir monté ce plan à cause de leurs mauvaises notes. Ils se sont introduits dans le bureau du proviseur par la fenêtre, profitant de l’absence du surveillant.



Sur place, ils ont dérobé plusieurs feuilles d’épreuves de mathématiques ainsi que trois téléphones portables - un iPhone XR et deux Tecno - qui avaient été confisqués à des élèves et rangés dans une armoire.



Après le forfait, le groupe s’est rendu au domicile de l’élève D. Lom pour "traiter" les sujets volés et se partager le butin : l’iPhone XR pour D. Lom, un Tecno pour F. Diallo et l’autre Tecno pour Mamadou Fall.



Alerté, le proviseur M. Mouhamadou Fall a porté plainte le 19 juin. L’enquête a conduit à l’arrestation des 10 mis en cause : D. Lom (18 ans), F. Diallo (19 ans), M. Fall (19 ans), I. S. Mballo (18 ans), N. Ba (19 ans), M. L. B. Diallo (20 ans), Y. Gaye (19 ans), M. B. Ba (18 ans), M. Bocoum (18 ans) et A. K. Ka (19 ans).



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et fraude aux examens. Ils risquent de lourdes sanctions