Guinée-Bissau : MADEM-G15 annonce la création d’un comité d’investiture de Umaro Sissoco Embaló

En attendant la Cour suprême de justice, les avocats de Sissoco annoncent la création d’une commission pour son investiture en tant que président de la Guinée-Bissau. Le 27 février reste la date fixée.



La Guinée-Bissau est en suspens alors que se poursuit le débat juridique sur le second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre. Une partie de l’opinion publique bissauguineen pense qu’avec le jugement de la Cour suprême de justice (STJ), il n’y a pas de président élu tant que la Commission nationale électorale (CNE) ne se conforme pas à la décision de la plus haute juridiction du pays.



Tandis que l’autre soutien qu’avec l’insistance du CNE qui affirme avoir déjà fait tout ce qu’il avait à faire, le processus électoral est terminé. Cette commission ayant déclaré Umaro Sissoco président élu, il n’y a qu’une seule issue : l’investiture d’Umaro Sissoco Embaló comme président de la République.



Le pays est plus que jamais divisé et, avec l’extrême diversité des positions, on craint que la situation ne s’aggrave. Dans une lettre datée du 17 février, adressée à la représentation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à Bissau, le CNE a réaffirmé au représentant de l’organisation sous-régionale résidant dans la capitale guinéenne, Blaise Diplo, qu’il avait « épuisé ses pouvoirs dans le processus électoral et que rien ne pouvait plus être fait », sur l’insistance de la Cour suprême de justice, pour la tabulation nationale des résultats, procédure que le CNE a déclaré avoir suivie.



La situation devient intenable



Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire guinéen « Última Hora » prédit que la situation pourrait prendre d’autres contours. Pour Sabino Santos, le processus politique actuel échappe à la CEDEAO :



« La situation, en ce moment, je crois que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest échappe déjà à tout contrôle et si, à terme, la CEDEAO s’échappe, je suis sûr que l’Union africaine n’aura pas le contrôle non plus, et je crois aussi que, peu importe combien de temps après, les Nations unies auront une certaine intervention directe dans ce processus. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés là où nous sommes, mais à mon avis, il n’était pas nécessaire d’arriver là où nous sommes », a-t-il déclaré.



Ce matin , le collectif d’avocats du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G-15), qui a soutenu la candidature d’Umaro Sissoco Embaló, a demandé l’intervention de la CEDEAO afin qu’Embaló puisse être investi le 27 février. Selon Florentino Fernando Dias, l’un des avocats de Sissoco, les partisans considèrent que le dernier arrêt de la Cour suprême de justice, qui ordonne la tabulation nationale des résultats, est illégal.



La Cour suprême « agit en dehors de la loi »



« Le jugement est extemporané. Dans la décision de la Cour suprême de justice du 14 février, les parties ont été notifiées 72 heures après la date limite de dépôt des contre-plaintes, alors que, selon la loi électorale, le STJ devait décider et communiquer la décision dans les 48 heures suivant la fin du délai de dépôt des contre-plaintes, article 147, paragraphe 1 de la loi électorale. Au vu de ce qui précède, on peut conclure que l’accord numéro 03 de 2020 est illégal », a précisé Florentino Dias.



Pour Sabino Santos, l’actuel bras de fer entre la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale porte atteinte à la démocratie guinéenne et à l’application des lois dans le pays.



« La Commission électorale nationale, indépendamment du fait qu’elle ne veut pas attribuer la plus grande responsabilité au CNE ici, je ne pense pas qu’elle ait bien géré ce processus. La façon dont elle a fait un bras de fer avec la Cour suprême de justice au point d’en arriver à ce blocus total, un blocus qui nuit aux deux parties, à mon avis, nuit à la démocratie et à l’application des lois dans notre pays », a déclaré le journaliste.



Les gens exigent une solution



Et dans les rues de Bissau, les Guinéens appellent à une résolution rapide de l’impasse politique. « Je pense qu’il est temps que ces organismes se mobilisent pour permettre au pays de se sortir de cette situation », a déclaré un citoyen.



Pour une autre personne interrogée, les lois doivent être respectées. « Le temps est venu pour chacun d’assumer ses responsabilités, car la Cour suprême est un organe que nous devons tous respecter. C’est pourquoi le CNE doit tenir compte [de sa décision] pour résoudre ce problème, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette situation.



DW Africa a tenté sans succès d’obtenir la réaction du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) sur les derniers développements politiques.



Source Portugais : DW.COM