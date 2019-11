Guinée-Bissau: la Maison blanche soutient pleinement le gouvernement légitime du Premier Ministre Gomes

Les États-Unis disent soutenir pleinement le gouvernement légitime du Premier Ministre Aristide Gomes et ses efforts pour organiser des élections libres et transparentes le 24 novembre, indique un communiqué transmis à Pressafrik..



La maison blanche considère également comme "illégitime" la tentative du président de la Guinée-Bissau de dissoudre le gouvernement du Premier Ministre Gomes à trois semaines des élections déjà programmées.



Par ailleurs, elle applaudit le succès de la Police Judiciaire dans la lutte contre le trafic narcotique, et reconnaissent que ce sont les actions entreprises par le Premier Ministre Gomes qui ont mené à ce succès.