Guinée Conakry: les législatives à nouveau reportées

La date des élections législatives en Guinée vient de subir un nouvel report. Ces scrutins se tiendront le 16 février 2020, selon une annonce faite hier samedi par Commission électorale avoir lieu le 16 février 2020.



Dans une déclaration, le président de la Céni, Amadou Salif Kebe a laissé entendre que ces élections reportées depuis plusieurs mois, et qui auraient dû se tenir en 2018, se tiendront probablement le 16 février 2020.



Récemment en septembre dernier, M. Kebe retenait le 28 décembre 2019 pour la tenue de ces élections, une date rejetée alors par les représentants de l’opposition au sein de cette institution.



Ils avaient jugé cette date irréaliste et servant, selon eux, le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, en 2020.



De son côté, l’Organisation internationale de la Francophonie, acteur accompagnant le processus électoral en Guinée, avait elle-même demandé à la Céni de reconsidérer cette date du 28 décembre et c’est ce qui fut fait.



C’est pourquoi, cette fois, le nouveau calendrier a été adopté à l’unanimité des commissaires de la Commission électorale, toutes tendances confondues.



La commission électorale a d’ailleurs annoncé l’acquisition d’un matériel nécessaire, réclamé par l’audit, pour la tenue de ces élections.