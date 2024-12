Guinée : les droits de l'homme menacés par l'échec de la transition promise (Human Rights Watch )

Les autorités militaires en Guinée ont réprimé l’opposition, les médias et la dissidence pacifique depuis leur prise de pouvoir lors du coup d’État de septembre 2021, et n’ont pas tenu leur promesse de rétablir un régime civil d’ici décembre 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.



Les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force, notamment de gaz lacrymogènes et de coups de feu, pour disperser les manifestants qui ont défié l’interdiction de manifester imposée en mai 2022 par le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), la junte dirigée par le général Mamady Doumbouya. La répression a entraîné la mort de dizaines de manifestants et d’autres habitants de Conakry, la capitale de la Guinée, depuis janvier 2024. Au cours de la même période, la junte a suspendu au moins six médias indépendants, arrêté arbitrairement au moins dix journalistes et fait disparaître et aurait torturé deux militants politiques de premier plan.



« Lorsque le général Mamady Doumbouya a renversé son prédécesseur autocratique, Alpha Condé, il s’est engagé à reconstruire l’État, à respecter les droits humains et à rendre la justice », a déclaré Ilaria Allegrozzi , chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Pourtant, au cours des deux dernières années, son gouvernement a largement continué là où Condé s’était arrêté, tuant, intimidant et réduisant au silence les critiques, et torturant et faisant disparaître les personnes soupçonnées de collaborer avec l’opposition politique. »



Human Rights Watch a interrogé 30 personnes en personne à Conakry, entre le 22 et le 28 septembre, dont des représentants d’agences des Nations Unies et de la communauté internationale, des organisations nationales et internationales de défense des droits humains, des journalistes, des membres de l’opposition politique et des victimes de violations des droits humains, et a rencontré le ministre guinéen de la Justice et des Droits humains. Du 10 au 31 octobre, Human Rights Watch a également interrogé par téléphone 27 témoins de violations des droits humains. Human Rights Watch a examiné les déclarations du gouvernement et analysé les dossiers médicaux et médico-légaux, les documents juridiques, les photographies et les séquences vidéo partagés directement avec ses chercheurs pour corroborer les récits des victimes et des témoins.



Human Rights Watch a écrit au ministre de la Justice le 5 novembre, lui faisant part des résultats de ses recherches et lui demandant des réponses à des questions spécifiques. Le ministre de la Justice n’a pas répondu à Human Rights Watch.



Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), une importante coalition de partis guinéenssociété civileLa coalition , composée de groupes armés et de partis d’opposition, appelle au rétablissement d’un régime démocratique après le coup d’État militaire. La coalition et les organisations guinéennes de défense des droits humains consultées par Human Rights Watch ont déclaré que jusqu’à 59 personnes, dont au moins 5 enfants, ont trouvé la mort lors de manifestations depuis juin 2022, principalement à Conakry. Certains étaient des manifestants, tandis que d’autres étaient des citoyens ordinaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment.



Les recherches menées par Human Rights Watch indiquent que les forces de sécurité ont fait usage de la force meurtrière, entraînant la mort d’au moins neuf personnes, dont une femme et quatre enfants âgés de 9 à 17 ans, lors des manifestations à Conakry entre janvier et septembre 2024. Une seule d’entre elles a pris part aux manifestations. Les manifestants ont également agressé la police et les gendarmes, lancé des pierres et d’autres objets, et bloqué des routes.



Human Rights Watch a largement documenté que, bien que des membres des forces de sécurité aient prétendument abattu des dizaines de manifestants depuis 2019, les autorités ont systématiquement omis d’enquêter sur les décès et autres abus commis lors des manifestations politiques et de poursuivre les responsables présumés. Le procès qui vient de s’achever pour les crimes commis dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 est une étape importante vers la justice. Des militants guinéens des droits humains ont toutefois déclaré à Human Rights Watch qu’il était important de veiller à ce que ce procès ne soit pas un effort de justice ponctuel, mais plutôt le début d’enquêtes et de poursuites supplémentaires pour les violations des droits humains commises dans le pays.



Human Rights Watch a également documenté des disparitions forcées perpétrées par la junte pour faire taire la dissidence et l’opposition politique. Le 9 juillet, les forces de sécurité guinéennes auraient torturé et fait disparaître de force Oumar Sylla, connu sous le nom de Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, deux éminents membres de l’opposition. Les autorités n’ont pas reconnu leur détention ni répondu aux demandes de leurs avocats concernant leur sort.



Les autorités militaires ont bloqué et suspendu des médias, menacé et arrêté arbitrairement des journalistes.



Le 18 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a annoncé que, contrairement au calendrier de transition de 24 mois convenu entre la junte et le bloc régional de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en décembre 2022, l’élection présidentielle n’aurait pas lieu fin 2024, mais en 2025. Kouyaté a confirmé qu’un référendum visant à adopter une nouvelle Constitution pour remplacer la charte de transition et potentiellement ouvrir la voie à la participation de Doumbouya à l’élection présidentielle aurait toujours lieu fin 2024. Cependant, au moment de la publication de cet article, aucune date n’avait encore été fixée pour le référendum promis. Plusieurs membres du CNRD, dont son porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, ont publiquement exprimé leur soutien à la candidature de Doumbouya à la présidence lors des prochaines élections.



Des membres de l’ opposition et de la société civile ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’absence d’un calendrier électoral clair et aux violations de la charte de transition. Le 12 novembre, une coalition de groupes d’opposition et d’organisations de la société civile guinéenne, connue sous le nom de Forces vives de Guinée (FVG), a appelé la junte à se retirer d’ici le 1er janvier 2025 et à rétablir l’ordre constitutionnel.



Un militant de la société civile a déclaré à Human Rights Watch en septembre que « l’intolérance croissante de la junte à l’égard de l’opposition et ses promesses non tenues d’organiser des élections libres et équitables avant la fin de l’année sont une recette pour un désastre » et que « le gouvernement devrait mettre un terme à la répression ou risquer d’aggraver un environnement politique déjà tendu, conduisant à la violence ».



Le 29 octobre, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a dissous 53 partis politiques, suspendu 54 autres pour trois mois et placé 67 autres sous surveillance, leur donnant trois mois pour fournir au ministère les informations requises. Cette décision fait suite à la publication par le ministre d'un rapport d'évaluation des partis politiques, qui fait état de non-respect de la loi, notamment de l'absence de licences valides et de comptes financiers transparents.



Parmi les partis sous surveillance figurent trois importants partis d’opposition, dont le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) dirigé par l’ancien président Alpha Condé, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dirigée par Cellou Dalein Diallo, et l’Union des forces républicaines (UFR) dirigée par l’ancien Premier ministre Sidya Touré. L’opposition soutient que cette décision vise à exclure des personnalités politiques clés des élections.



La Guinée étant partie à la Charte de l’Union africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance , les autorités devraient cesser de cibler les politiciens de l’opposition et les militants de la société civile, et assurer un retour rapide à un régime démocratique, a déclaré Human Rights Watch.



Les Lignes directrices pour le maintien de l’ordre lors de rassemblements par les responsables de l’application des lois en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois prévoient que les agents des forces de l’ordre ne peuvent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure requise pour atteindre un objectif de maintien de l’ordre légitime.



« Alors que la période de transition touche à sa fin et que le risque de troubles s’accroît, les autorités guinéennes devraient respecter le droit des citoyens à manifester pacifiquement et à s’exprimer librement », a déclaré M. Allegrozzi. « Elles devraient également contrôler les forces de sécurité, enquêter sur les personnes impliquées dans les abus présents et passés et les obliger à rendre des comptes, tandis que les dirigeants politiques devraient demander à leurs partisans de s’abstenir de recourir à la violence. »