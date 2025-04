Coupe du Roi : le Real Madrid confirme sa participation à la finale

Face aux rumeurs évoquant un possible forfait du Real Madrid, le club merengue a mis fin aux spéculations ce vendredi. Dans un communiqué officiel, le club madrilène a confirmé sa participation à la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, prévue ce samedi à 20h00 GMT.



« Face aux rumeurs apparues ces dernières heures, le Real Madrid C.F. déclare que notre équipe n’a jamais envisagé de renoncer à disputer la finale de demain », précise le Real Madrid dans un communiqué.



« Notre club considère que les déclarations malheureuses et inappropriées des arbitres désignés pour ce match, faites à seulement 24 heures de la finale, ne doivent pas entacher un événement sportif d’une portée mondiale, suivi par des centaines de millions de personnes, et ce, par respect pour tous les supporters qui prévoient de se déplacer à Séville, ainsi que pour ceux qui sont déjà présents dans la capitale andalouse », ajoute le club merengue.



Le Real Madrid estime que les « valeurs du football doivent primer, malgré l’hostilité et l’animosité à nouveau manifestées aujourd’hui à l’encontre de notre club par les arbitres désignés pour cette finale. »



Selon la presse espagnole, le Real, qui a suspendu toutes ses activités médias ce vendredi considérant que l’arbitre qui sera chargé de la VAR (vidéo assistance) samedi soir n’est pas neutre et qu’il ne peut donc pas officier.



Interrogés en conférence de presse, comme c’est la coutume en Espagne avant chaque finale de Coupe ou de Supercoupe, les deux arbitres avaient dénoncé plus tôt dans la journée les pressions de la chaîne de télévision Real Madrid TV, qui produit chaque semaine des vidéos pour discréditer les hommes amenés à être au sifflet de leurs prochaines rencontres. « Les vidéos de Real Madrid TV nous énervent tous. C’est ce qui a le plus de répercussions. Quand ton enfant rentre en pleurant du collège parce qu’on lui dit que son père est un voleur, c’est vraiment dur », a déclaré Ricardo de Burgos Bengoechea, en larmes.



Ces prises de paroles ont provoqué la colère du Real, qui a dénoncé dans la soirée des déclarations « surprenantes » et « très éloignées » des principes « d’équité, d’objectivité et d’impartialité qui devraient prévaloir à quelques heures d’un événement footballistique qui focalise l’attention de centaines de millions de personnes à travers le monde ».



Le club merengue a refusé de participer à l’entraînement de veille de match, ainsi qu’à la conférence de presse. Mais après un communiqué pointant encore du doigt l’arbitrage et de nouvelles sorties du président de la RFEF, qui a assuré que le match aurait lieu, le club merengue a publié un nouveau communiqué assurant la tenue de la finale.