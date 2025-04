Funérailles du Pape François : des chefs d'État arrivent déjà à Rome

Le président américain et son épouse se sont envolés pour Rome, où ils rendront hommage samedi au Pape François décédé lundi à 88 ans.



Plus de 100 délégations du monde sont attendus dans la capitale italienne. Alors que les hommages officiels au défunt pontife débutent ce vendredi.



Plus de 150 000 personnes se sont déjà recueillies devant la dépouille du pape dans la basilique.



Jusqu'à présent, 130 présences officielles ont été confirmées, dont 10 membres de la famille royale, 50 chefs d'État et de nombreux premiers ministres, ministres et ambassadeurs.