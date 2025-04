AFC Champions League : Koulibaly patron de la défense, Al-Hilal corrige Gwangju et file en demi-finales

Al-Hilal a encore frappé fort ! Le géant saoudien a littéralement écrasé le Gwangju FC sur le score sans appel de 7-0, validant son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions asiatique. Mais au-delà de l'attaque flamboyante, c'est bien Kalidou Koulibaly qui a marqué les esprits.



Le défenseur international sénégalais a livré une performance XXL, rappelant à tous pourquoi il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Patron de la défense, intraitable dans les duels aériens, précis dans ses relances, Koulibaly a étouffé les rares velléités offensives du club sud-coréen.



À plusieurs reprises, ses interventions autoritaires ont coupé les transitions de Gwangju, et son placement toujours juste a permis à Al-Hilal de défendre haut sans se mettre en danger. Véritable mur bleu, Koulibaly a aussi su motiver ses partenaires, n'hésitant pas à hausser la voix et à guider les plus jeunes.



Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l'ancien de Naples et Chelsea s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du projet sportif d'Al-Hilal. Sa régularité, son leadership et son expérience des grandes compétitions sont des atouts majeurs dans la quête du titre continental.



Grâce à cette nouvelle prestation aboutie, Koulibaly et les siens filent en demi-finales avec confiance. Et si le destin leur sourit, une nouvelle ligne pourrait bientôt venir enrichir le palmarès déjà bien fourni du roc sénégalais. Le capitaine des Lions a disputé l'intégralité du match pour 74 ballons touchés, 58 passes réussies sur 66 et 0 faute commise.