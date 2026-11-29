La Cédéao déclare prendre note des raisons avancées par les autorités de transition pour justifier la prolongation de deux ans, notamment l’insuffisance des ressources techniques, matérielles et financières, la prise en compte des préparatifs des premières élections municipales du pays, ainsi que l’insuffisance de l’état général de préparation du processus électoral sur les plans organisationnel et politique.



La Communauté économique ouest-africaine se dit disposée à travailler avec les autorités de transition et l’ensemble des parties concernées, avec deux objectifs : remédier aux contraintes identifiées et raccourcir le calendrier de transition annoncé.



Dans son communiqué, la Cédéao demande donc à la junte bissau-guinéenne de reconsidérer cette prolongation de la transition. Elle appelle à une reprise du dialogue avec le Sénégal, désigné comme médiateur il y a près d’un an, en vue d’une feuille de route « convenue, inclusive et réaliste pour le rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel ». Enfin, la Cédéao exhorte également le président de transition, le général Horta N’Tam, à garantir les libertés fondamentales, à assurer et maintenir l’exercice effectif des droits politiques et civiques.