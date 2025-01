Guy Marius Sagna répond à Macron : « Nous n'avons pas à dire merci à la France impérialiste »

Guy Marius Sagna a vivement réagi aux propositions du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré ce lundi que les dirigeants africains avaient oublié de remercier la France et que le retrait des troupes françaises d'Afrique aurait été sujet à des négociations entre Paris et Dakar. Selon le leader du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP France Dégage), "ni le Sénégal ni aucun pays africain n'a de raison de dire merci à une France impérialiste".



« Ici au Sénégal - comme partout en Afrique - nous n'avons pas à dire merci à la France impérialiste pour la fin de notre occupation par votre armée. Le chanteur a dit "Armée française, allez-vous en!". Vous n'avez pas entendu. Nous vous avons dit: "Dégage !". Bon débarras et sans regret! Bravo aux peuples africains en lutte pour la reconquête de leur souveraineté. Bonne continuation aux dirigeants africains véritables patriotes panafricains ! », a écrit Guy Marius Sagna sur Facebook.