HCCT: les félicitations de Mimi Touré à Aminata Mbengue Ndiaye

La Présidente du Conseil économique social et environnemental ( Cese), Aminata Touré, a tenu à féliciter Aminata Mbengue Ndiaye pour sa nomination à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), suite au décès du feu Ousmaanee Tanor Dieng.



« J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à la nouvelle Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales Mme Aminata Mbengue dont le parcours professionnel et politique exceptionnel force le respect », a soutenu la présidente du Cese. Poursuivant, elle lui souhaite un grand succes : « Je lui souhaite un grand succès dans la mission importante que vient de lui confier le Président de la République Macky Sall ».