HLM Grand Yoff : les premiers éléments de l’enquête sur l’homme atteint par "balle"

La victime atteinte par "balle" mercredi aux HLM Grand Yoff a été identifiée sous le nom de Ibrahima Ndong, âgé de 29 ans. Les premiers éléments de l’enquête, ont révélé que le tireur est un assureur, la victime un présumé pyromane, rapporte L’Observateur. Avant de rajouter que, l’auteur du tir a été arrêté et placé en garde à vue.



Les limiers du commissariat de police du coin ont débarqué sur les lieux aux fins des constats d’usage. Les hommes du commissaire Mballo ont parvenu à l’identifier l’auteur présumé du tir. Il s’agit du sieur A.K.M, assureur de profession. Les policiers qui l’ont arrêté, ont en sus mettre la main sur son arme à feu. Un pistolet automatique (PA) et ses munitions.



Il a été conduit au commissariat de police de Grand Yoff pour les besoins d’une enquête. Le canard souligne que sa vie ne serait pas en danger. Cependant, il est maintenu en observation, sous surveillance policière.



Devant la gravité de la situation, les hauts gradés de la police ont finalement transmis le document aux enquêteurs de la Sûreté urbaine de Dakar, mieux équipés et dont la compétence est étendue à la zone.



Ainsi, pour d'approfondir l'enquête, l’assureur A.K.M a été remis aux hommes du commissaire Bara Sangaré dans la soirée.