National 2 : Penc Louga et Toglou Diass accèdent en National 1

Penc Louga a pris le dernier billet de la poule B du National 2 en dominant (4-3) Jolof OC lors de la 18e et dernière journée, tandis que Toglou Diass a validé son ticket à un tour de la fin dans la poule C en battant Kaolack FC (2-1). Exceptée AF Darou Salam, seule qualifiée, le suspense demeure dans la poule D entre Builders, Niayes et ASFA qui jouent ce lundi.





Poule B : Penc de Louga qualifié

Dans la poule B, Penc de Louga (3e, 31 pts) va accompagner Jolof olympique Club (1er, 41 pts) et Haayo de Agnam (2e, 36 pts) à l'étage supérieur Dans un duel à distance en Lougatois, c'est Penc qui a pris le troisième et dernier ticket du groupe en venant à bout du leader et champion Jolof OC, samedi lors de la 18e et dernière journée.



De son côté, Dekkendo (4e, 28 pts) a été accroché (1-1) dans un derby lougatois par ASCASE.



Diamono de Diourbel n'a pas effectué le département contre l'US Matam. JOC va disputer les demi-finales pour le titre de champion de N2.



Après la poule A qui a vu Coton Sport de Tambacounda, Ajamaat FC de Ziguinchor et Pépinière Sud de Kolda s'adjuger les places pour le National 1, le National 2 a encore livré des verdicts dans les trois autres poules (B, C et D) pour le titre de champion de N2.



Poule C : Toglou Diass l'a fait aussi

Dans la poule C, Toglou Diass (2e, 46 pts) n'a pas manqué l'occasion de prendre le deuxième billet, après celui empoché par le leader Guelwaars de Fatick (1er, 54 pts). Toglou a fait le job en s'imposant face à Kaolack FC (2-1), samedi en match du 21 et avant-dernier tour.



A une journée de la fin, il peut être rejoint par Damels Tivaouane (3e, 41 pts), qui est allé exploser US Guinguinéo (0-4), ou par Mama Guedj (4e, 41 pts), qui a réussi la prouesse de faire tomber Guelwaars pour la première fois de la saison (2-0).



Poule D : gros suspense entre Builders, Niayes et ASFA !



AF Darou Salam (1er, 40 pts) ayant déjà conquis sa place en National 1, les deux dernières journées de la poule D promettent une lutte très serrée entre Builders (2e, 34 pts).





Lundi 6 mai 2024



Camp Idrissa Fall



16h30 ASFA / Avenir Mbacké



Stade de Ngor



16h30 Ol. Ngor / AF Darou



Stade Djagaly Bagayoko



Poule B: 18ème et dernière j.



Samedi 4 mai 2024



Dekkendo Louga / ASCASE 1-1 Ndar Guedj / Haayo 1-1



ASC Dahra / Bargueth 5-1



Penc Louga / Jolof OC 4-3



US Matam / Diamono non joué





Poule C: 21e et avant-dernière j.



Samedi 4 mai 2024



Guinguinéo / Damels Tiv. 0-4



Keur Samba / Passy 2-2



Mama Guedj / Guelwaars 2-0



Toglou Diass / Kaolack FC 2-1



Dimanche 5 mai 2024



TP Diamono / Nguélémou 2-1



Mercredi mai 2024



16h30 Malem Hodar / Zénith FC







Avec Stades