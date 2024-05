Ligue 2 : une seule victoire enregistrée durant la 22e journée, statut quo au sommet

Pas de changement à la tête de Ligue 2. Les trois premières équipes n’ont pu décrocher de succès, en enregistrant des nuls blancs, à l’issue de la 22e journée.



Oslo FA (1er, 38 pts) n'a pu creuser l'écart en tête du classement, après avoir pris le pouvoir au sortir de la 21e journée, à la suite de sa victoire en déplacement face à Ndiambour (1-2). En effet, le nouveau leader du championnat qui visait un deuxième succès de rang a été accroché à domicile (0-0) par le CNEPS Excellence (10e, 28 pts).



Ses poursuivants directs n'en ont pas profité. Il s'agit de l'AS Douane (2e, 36pts+7) et Wally Daan (3e, 36pts+4), qui ont aussi enregistré des nuls blancs, respectivement face à NGB (7e, 31 pts+3) et RS Yoff (6e, 31 pts+3). HLM de Dakar (4e, 35 pts), qui occupe la dernière place qualificative.



Pour la montée en Ligue 1, n'a également pas gagné. Le meilleur buteur de Ligue 2, Amadou Badiane et ses partenaires ont décroché (1-1) le match nul à l'extérieur face à AJEL de Rufisque (8e, 29 pts+2).



La bonne opération de la journée a été réalisée par le Dakar Université Club (DUC). En effet, les Étudiants ont décroché une victoire précieuse pour le maintien, en domptant (1-0) à domicile Amitié FC (5e, 32 pts). Fallou Faye a offert la victoire aux siens en inscrivant le but victorieux du DUC (9e, 29 pts-6), qui remonte au 9e rang.



D'ailleurs, c'est la seule victoire enregistrée durant cette journée, rapporte le quotidien sportif « Stades ».