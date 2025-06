Hivernage :" FAGARU/Les Sentinelles" invite le gouvernement à réagir rapidement afin d’éviter une campagne agricole catastrophique

La coalition « FAGARU/ Les Sentinelles de la République », s’est fendue d'un communiqué intitulé : « L’hivernage est déjà au rendez-vous mais où est le gouvernement ? ». Ses membres interpellent les autorités compétentes à se pencher sur les besoins urgentes des populations en ces débuts d’hivernage.



« Alors que les premières pluies tombent, les inquiétudes grandissent chez les populations sénégalaises. Les paysans attendent des semences qui n’arrivent pas. Les populations urbaines attendent des mesures concrètes et rassurantes pour endiguer les conséquences de prochaines et probables inondations », lit-on dans le communiqué.



« FAGARU, Les Sentinelles de la République » lance un appel « urgent » au gouvernement à « livrer rapidement, équitablement et en toute transparence des semences de qualité en quantité suffisante à nos braves paysans fortement secoués par la crise économique. A présenter aux populations urbaines un plan d’urgence contre les inondations, pensé et réfléchi, intégrant, entre autres, curage, plan d'évacuation et prévention durable par un système d’assainissement efficace ».



« Trop, c’est trop », pestent les membres de cette coalition qui estiment que les « populations sont prêtes, mais elles ne peuvent bâtir la résilience seules et ne sauraient se suffire de simples incantations et palabres stériles ».



FAGAROU invite, par ailleurs, le gouvernement à réagir rapidement afin d’éviter une campagne agricole catastrophique qui risque d'accentuer l'insécurité alimentaire, voire la faim dans notre pays.