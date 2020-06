Honorariat CESE: Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo et Cie attaquent Aminata Tall devant la Cour suprême

Les leaders politiques de l’opposition Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo et d’autres mouvements citoyens sont allés ce mercredi 03 juin à la Cour suprême déposer un recours en annulation du décret 2020-964 portant nomination de Madame Aminata Tall présidente honoraire du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE).



À leur sortie de la plus haute juridiction du pays, le député et leader du mouvement Tekki a expliqué le bien-fondé de leur démarche. Regardez !