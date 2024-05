Hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh: les populations dénoncent une négligence médicale qui a causé la mort d'un jeune

L'Hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh est à nouveau le théâtre d'une agitation populaire. Après le tragique incident survenu en mai 2022 où 11 nourrissons ont péri dans un incendie au service néonatalogie, un autre événement regrettable a secoué ce centre de santé situé à Tivaouane.



Suite à une intervention chirurgicale, le jeune M. A. K Guèye, victime d'un grave accident, a malheureusement perdu la vie. Cette tragédie a suscité la colère des habitants du quartier Kogne Diaka, qui dénoncent une négligence dans la prise en charge de la victime. En réponse à ce décès, ils ont manifesté devant l'hôpital, réclamant des comptes et même la démission du personnel médical.



M. A. R. Guèye, âgé de 27 ans, avait été admis à l'hôpital le mardi 30 avril 2024 à 13h30, après avoir subi un accident de la route entraînant une fracture fermée du fémur. Selon les habitants, il aurait attendu plus de dix jours avant de subir une intervention chirurgicale, ce qui aurait contribué à son décès.



Le personnel médical, représenté par le Dr Momar Mbengue, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital, a déclaré que toutes les étapes de la préparation opératoire avaient été suivies. L'Observateur rapporte que l'intervention chirurgicale a été réalisée après un délai raisonnable de 13 jours et malheureusement, le patient a présenté des complications pendant l'opération, entraînant son décès.

Le défunt a été inhumé hier au cimetière Khalkhousse de Tivaouane.