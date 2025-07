La Chambre d'Accusation de Dakar confirme le contrôle judiciaire d'Ousseynou Ngom, ex DAGE du ministère de la Santé

La Chambre d'Accusation de Dakar a confirmé le contrôle judiciaire d'Ousseynou Ngom, ancien Directeur des Affaires Générales et de l'Équipement (DAGE) du ministère de la Santé et de l’action social, malgré l'appel du procureur.



Inculpé pour « détournement de deniers publics » portant sur « 353.700.000 F CFA », Ousseynou Ngom avait consigné 220 millions de F CFA et un immeuble d'une valeur de 224.909.624 F CFA comme caution. Il avait, suite à cela, bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire de la part du juge d'instruction, qui avait envoyé son dossier en instruction.



Une décision contestée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar qui a fait appel pour demander infirmation de la décision rendue par le magistrat instructeur. Après ceci, le dossier a été enrôlé devant la chambre d'accusation du Parquet général. Hier mercredi, 9 juillet 2025, la Chambre d'accusation a statué sur ce recours.



Selon Les Echos, l'Avocat général a simplement requis la confirmation du contrôle judiciaire du Dage. Le Parquet général a été suivi par les avocats de Ousseynou Ngom qui ont eux aussi, lors de leurs plaidoiries, demandé la confirmation de la mesure de contrôle judiciaire dont leur client a bénéficié.



Dans son verdict, la Chambre d'accusation a désavoué le procureur du tribunal de grande instance de Dakar qui avait interjeté appel, en confirmant son contrôle judiciaire.



Pour rappel, Ousseynou Ngom, après que le Doyen des juges d'instruction l'a inculpé pour détournement de deniers publics portant sur le montant de 353.700.000 de F Cía, avait contesté les faits qui lui sont reprochés lors de son audition. Et pour échapper à la prison, il avait cautionné la totalité du montant réclamé. Il avait ainsi consigné la somme de 220 millions de F Cfa et un immeuble (R+2) d'une superficie de 204 m2, sis à la Zone de recasement de Ouakam, expertisé à la somme de 224.909.624 de FCfa, à la date du 17 avril 2025 par un expert immobilier.