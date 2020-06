Hydroxychloroquine: Didier Raoult s'emporte contre BFM TV (et se compare à Mbappé)

Seul contre tous, le ponte de la recherche Didier Raoult persiste et signe sur l’hydroxychloroquine. Après rétractation, l’OMS reprend finalement les essais comme potentiel traitement. De quoi renforcer l’importante confiance en soi de l’infectiologue, déjà habitué des punchlines et autres attitudes autoritaires. Sur BFM TV le mercredi 3 juin, le scientifique n’a pas hésité à recadrer à sa manière les deux journalistes qui l’interviewaient, de façon peu aimable.



“Chut! Taisez-vous!” a fini par franchement s’impatienter le Professeur Raoult face à Ruth Elkrief et Margaux de Frouville, spécialiste “Santé”, lors d’un entretien exceptionnel d’une heure sur la chaîne en continu. “Vous avez posé une question, je vous réponds”, a fustigé l’infectiologue marseillais. À plusieurs reprises pendant l’interview, le scientifique a intimé aux journalistes de se taire. Ce qui lui a valu une petite mise au point amusée de Ruth Elkrief: “Vous êtes en interview...C’est notre travail!”



Le “Mbappé” de la médecine

Au cours de l’échange, l’infectiologue et patron de l’IHU Méditerranée Infection de Marseille a ensuite remis en cause les capacités de jugement des journalistes quand il s’agit du monde scientifique.



Pour se faire comprendre, le professeur médiatique a filé la métaphore avec le monde du football. Son argumentaire est le suivant: le monde scientifique est mal connu des journalistes. Ainsi ils ne savent pas à qui ils s’adressent et quel niveau de crédibilité ils doivent accorder à leurs différents interlocuteurs.