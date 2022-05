Idrissa Gana Gueye dans le groupe du PSG pour affronter le FC Metz

Alors qu’il est au cœur d’une grosse polémique née de sa décision de ne pas jouer avec le maillot floqué aux couleurs LGBTQ+ lors de la 37e journée, Idrissa Gueye est bien présent dans le groupe parisien qui doit affronter le FC Metz de Pape Matar Sarr ce samedi à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1.



Kilyan Mbappé qui cristallise également toutes les attentions, à cause de son renouvellement ou non, est dans le groupe.



Leandro Paredes, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Julian Draxler poursuivent eux leur travail de reprise et ne sont pas disponibles. Colin Dagba, Abdou Diallo, Eric Junior Dina Ebimbe et Ismaël Gharbi n'ont pas non plus été retenus, selon RMC Sport.