Idrissa Seck dans tous ses états

La patron du parti Rewmi est noir de colère. L'hôtel Palm Beach qui devait accueillir le séminaire de 48 heures de son parti s'est désisté à la dernière minute. Idrissa Seck soupçonne une main cachée derrière cette décision des responsables de l'établissement hôtelier sis à Saly Portudal, qui ont notifié à son parti l'impossibilité d'accueillir son "séminaire programmatique" du 14 au 15 avril 2018, à Saly.



Selon L'Observateur qui donne cette information, ce désistement sans motifs convaincants, d'après Idy, est venu bouleverser toute l'organisation. Et ce qu'il n'arrive pas encore à cerner, c'est pourquoi l'hôtel a craché sur l'opportunité de se faire beaucoup d'argent. Le président du Conseil départemental de Thiès a instruit ses proches collaborateurs de creuser pour savoir les véritables raisons de cette déprogrammation. Idrissa Seck n'écarte pas l'idée de porter plainte contre les responsables de l'hôtel Palm Beach.



En effet, ce désistement de dernière minute a porté un grand préjudice au parti Rewmi qui avait engagé des publicités, invitations, banderoles pour indiquer les lieux et thématiques. Le séminaire qui va durer deux jours doit accueillir plus de 250 participants. Toutefois, quelques experts de haut niveau dans tous les secteurs d'activités, ont demandé à y participer. Plusieurs cadres venus de la diaspora, qui ont payé de leurs poches leurs billets d'avion, sont déjà arrivés au Sénégal.



Finalement, le séminaire va se tenir à l'hôtel Bougainvilliers à Saly, dont la capacité d'accueil de la salle de conférence ne peut contenir que 300 places.