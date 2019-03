"Idy doit se méfier de Decroix, parce qu'il est le symbole de la rancune", affirme Ceikh Oumar Anne

Le Dr Cheikh Oumar Annne, maire "apériste" de Ndioum, a invité l'opposant Idrissa Seck à "se méfier" d'un de ses alliés, Mamadou Diop Decroix, affirmant que ce dernier est "le symbole de la rancune", dans un entretien avec Vox Populi.



"Je demande à Idrissa Seck de faire attention à certaines personnes qui l'entourent et de ne pas les écouter. Un Mamadou Diop Decroix qui a perdu toute la crédibilité politique dans ce pays doit se terrer. Il ne connait même plus des solutions politiques. Quelqu'un qui était avec Wade jusqu'à la dernière minute et après il tourne sa veste pour rallier Idrissa Seck. Il a même perdu son bureau de vote", affirme M. Anne.



"Quand on était à And-Jef, les gens rigolaient quand il parlait des résultats de Keur Yaba. Idy doit se méfier de Decroix parce qu'il est le symbole de la rancune. Il attaque tout le monde sans raison. Podor a beaucoup fait pour lui. Idrissa Seck n'a qu'à se démarquer de ces gens-là qui ne peuvent rien lui apporter", a-t-il ajouté.